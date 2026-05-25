Минэнерго РК ужесточило контроль за распределением льготного дизтоплива для проведения посевной.

В Казахстане изменился порядок распределения льготного дизельного топлива для нужд сельского хозяйства. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, ведомство внедрило систему цифровой прослеживаемости и обязательную окраску горючего в три разных цвета. Эти меры направлены на исключение перепродажи субсидируемых нефтепродуктов на сером рынке.

По оценке профильного министерства, новые механизмы контроля уже позволили снизить объемы нецелевого использования удешевленного топлива на 21%. Фактическая выборка солярки сократилась с прежних 729 тысяч до 602 тысяч тонн.

Механизм контроля и учета

В рамках весенне-полевых работ утвержден график поставки 402 тысяч тонн дизельного топлива в период с 1 февраля по 30 июня. Чтобы горючее не выводилось в нелегальный оборот, Минэнерго применило комплекс мер защиты.

Система включает в себя:

Маркировку партий специальными цветными красителями (желтый, синий и красный);

Присвоение индивидуальных ПИН-кодов для каждой отгрузки;

Создание обособленного "виртуального склада" в электронной системе счетов-фактур.

Внедрение цветовых маркеров и цифрового следа позволяет контролирующим органам оперативно проверять происхождение топлива на любом этапе транспортировки и хранения.

Ценовые параметры для аграриев

Утвержденная Минэнерго стоимость льготного дизеля составляет 263 тенге за литр с учетом НДС до станций назначения в регионах. С учетом логистических затрат местных операторов, конечная фиксированная цена для фермеров на местах составляет 281 тенге за литр.

Данный тариф позволяет аграриям закупать горючее на 49 тенге (или на 15%) дешевле средних розничных цен, действующих на обычных АЗС. Министерство энергетики продолжает контролировать график отгрузок для обеспечения бесперебойного проведения посевной кампании.