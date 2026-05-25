В Балхаше вечером 21 мая около полуночи в одном из кафе произошёл конфликт, который перерос в стрельбу, передает Мой Город со ссылкой на "Криминальный Казахстан".

По данным полиции, между знакомыми сначала возник словесный спор, который затем перешёл в драку с использованием травматического оружия. В ходе потасовки пострадала официантка заведения — у неё зафиксировано непроникающее огнестрельное ранение.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены, сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по их задержанию.

Отмечается, что расследование находится на контроле руководства департамента, а детали происшествия не разглашаются в интересах следствия.