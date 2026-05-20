В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении с малолетними детьми, передает Мой Город со ссылкой на Liter.kz .

Суд установил, что женщина на протяжении времени систематически подвергала сына 2017 года рождения и дочь 2015 года рождения физическому и психологическому насилию. Первый зафиксированный эпизод произошел после того, как она увидела у сына сигарету — в ответ она избила ребенка и прижгла ему рот раскаленной вилкой. На следующий день, несмотря на просьбы мальчика о прощении, она вновь применила силу.

Спустя еще несколько дней, заподозрив детей в краже 10 тысяч тенге, женщина устроила очередную расправу — на этот раз использовала утюг, прижигая лицо сына и живот дочери. После этого она остригла обоих детей налысо, что, как установил суд, причинило им серьезную психологическую травму.

Кроме того, по материалам дела, обвиняемая отвела детей к реке, где заставила их прыгнуть в холодную воду, а затем душила.

“Вина Э. доказана показаниями самой подсудимой и несовершеннолетних потерпевших, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами. Представитель потерпевших пояснила, что простила подсудимую. Э., признав вину, чистосердечно раскаялась и просила не лишать свободы. Смягчающими обстоятельствами определены признание вины и чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих, учтено ограничение в настоящее время подсудимой в родительских правах”, – отметили в суде.

В результате суд признал женщину виновной по пунктам 1, 2 части 2 статьи 110 УК РК и, с учетом части 8 статьи 55 УК, назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.