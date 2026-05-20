Прокуроры Костанайской области вскрыли крупные махинации в сфере ветеринарии. Местные специалисты подделывали отчеты о прививках скота и хранили вакцины в ненадлежащих условиях.

В Камыстинском районе Костанайской области прокуроры вскрыли серьёзные нарушения в сфере ветеринарии. Проверка показала, что официальные отчёты о вакцинации и численности скота оказались недостоверными. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Надзорный орган выявил факты фиктивной вакцинации 1 910 домашних животных - прививки им ставили только на бумаге. Кроме того, в статистике обнаружили "мёртвые души": местное поголовье скота искусственно завысили на 537 голов. Потраченные на поддельные процедуры бюджетные деньги - более 744 тысяч тенге - прокурорам уже удалось вернуть государству.

Нарушения нашли и на двух ветеринарных пунктах. Из-за отсутствия специальных термочемоданов там грубо нарушали правила перевозки и хранения лекарств, поставив под угрозу порчи свыше 20 тысяч доз ветпрепаратов. Также инспекторы зафиксировали срывы сроков вакцинации молодняка, игнорирование повторных прививок и даже ошибки в дозировках лекарств.

За халатность и подлог документов к ответственности уже привлекли два десятка человек. Восемь должностных лиц получили административные штрафы, а еще 12 сотрудников были наказаны в дисциплинарном порядке.