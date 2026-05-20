Казахстанские власти готовятся пересмотреть правила досрочного изъятия денег из ЕНПФ и поднять пороги минимальной достаточности. После волны вопросов от населения в пресс-службе АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) подробно объяснили причины реформы. Нынешняя система расчетов устарела и в будущем рискует оставить пожилых казахстанцев с мизерными выплатами, которых не хватит даже на базовые нужды.

В чем главная проблема действующих правил

Сейчас формула расчета "неснижаемого остатка" базируется на слишком оптимистичном сценарии. Она предполагает, что если человек снял часть денег на покупку квартиры или лечение, он продолжит ежемесячно и без перерывов отчислять взносы до самой старости.

На практике же доходы граждан часто нестабильны, из-за чего пенсионные счета перестают пополняться. В ЕНПФ подсчитали: при нынешней методике изъятий будущая накопительная пенсия большинства вкладчиков составит всего около 50 тысяч тенге. Это едва покрывает текущий прожиточный минимум и составляет менее 15% от медианной зарплаты в стране.

Как будут считать пороги по-новому

Разработчики новой методики решили полностью отказаться от долгосрочных макроэкономических прогнозов, которые ежегодно раскачивали размер порогов. Теперь в основу формулы лягут стабильные демографические таблицы ООН и национальная статистика.

Главное изменение - целевой ориентир выплат. После изменения правил государственные органы хотят добиться того, чтобы чистая накопительная пенсия гражданина составляла не менее 40% от медианной зарплаты в стране (в конце 2025 года этот показатель зафиксирован на отметке 339,9 тыс. тенге). Чтобы гарантировать такую выплату в будущем, минимальная сумма, которую нельзя трогать на счете уже сегодня, должна стать значительно выше. При этом, как и раньше, сохранится возрастная шкала: чем ближе человек к старости, тем выше будет его неснижаемый порог.

Мировой опыт: деньги на старость, а не на текущие расходы

В фонде подчеркивают, что досрочные изъятия пенсионных накоплений в мировой практике применялись лишь как краткосрочная антикризисная мера, например, во время пандемии. Постоянное использование этих денег на альтернативные цели оборачивается скрытой бедностью в пожилом возрасте.

Казахстанская пенсионная система пытается адаптироваться к стандартам Международной организации труда. Новые жесткие правила изъятий ограничат сиюминутные траты вкладчиков, но взамен защитят их будущие выплаты от инфляции и позволят накопить на старость адекватный капитал.