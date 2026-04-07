В Казахстане планируют пересмотреть минимальные пороги достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт Zakon.kz.

Цели и задачи документа

Разработка поправок направлена на совершенствование механизма определения порогов достаточности и повышение адекватности пенсионного обеспечения. Проект предполагает пересмотр параметров ПМД для формирования более устойчивых пенсионных доходов граждан в будущем.

Ключевые изменения

В частности, документ предусматривает обновление параметров расчета порогов достаточности на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета. Эти меры нацелены на сбалансированное распределение пенсионных активов вкладчиков ЕНПФ.

Сроки обсуждения

Публичное обсуждение проекта продлится до 21 апреля 2026 года. После завершения этого этапа документ будет направлен на дальнейшее согласование и утверждение в правительство.