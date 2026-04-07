Местные жители просят принять меры.

В редакцию "МГ" обратились жители Второго рабочего посёлка. Они жалуются, что на одном и том же перекрёстке часто происходят аварии. Горожане считают, что власти должны предпринять меры и установить светофор: ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность за безопасность пешеходов и водителей.

-На пересечении улиц Капана Мусина и Махамбета акын бьются машины. Понятно, что многие даже не обращаются в полицию и разрешают спор самостоятельно. Но ведь это не единичный случай. Перекрёсток остаётся нерегулируемым, несмотря на интенсивное движение транспорта. Отсутствие светофора значительно повышает риск аварий. Есть знак Stop и искусственная дорожная неровность, но всё без толку, - говорит местный житель Артур.

Горожане просят обратить внимание на проблему и принять необходимые меры для её решения, чтобы сделать участок более безопасным.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что перекрёсток улиц Капана Мусина и Махамбета акына в Уральске проверили сотрудники отдела административной полиции Управления полиции города.

- В целях устранения выявленных недостатков (восстановления повреждённого искусственного дорожного препятствия и дорожных знаков пешеходного перехода) в Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска направлено предписание №112 со сроком исполнения до 18 апреля 2026 года, - пояснили в ведомстве.

На данном перекрестке зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с начала года. Участок дороги включён в места отстоя патрульных нарядов в целях усиления надзора за дорожным движением.