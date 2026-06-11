В Сенате рассматривают закон о цифровизации учета газа. Вице-министр Кайырхан Туткышбаев объяснил, за чей счет установят 2,5 миллиона новых приборов и вырастут ли суммы в квитанциях.

Поэтапный переход на газовые счетчики с дистанционной передачей данных не приведет к росту тарифов для населения. Об этом в Сенате заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

Сейчас в Парламенте рассматривают поправки в законодательство по вопросам газоснабжения и бережного потребления газа. Документ предусматривает создание единой цифровой системы учета голубого топлива. В рамках этой масштабной программы в жилом секторе страны планируют установить около 2,5 миллиона умных приборов.

Замглавы ведомства детально разъяснил схему финансирования проекта, подчеркнув, что для рядовых граждан процедура не обернется дополнительными расходами.

- Чтобы полностью установить, 20% за счёт QazaqGaz Aimaq, а 80% - за счёт банков второго уровня, будет заём. Нужно здесь сказать, что проект никак не повлияет на тарифы. Возврат средств проекта будет осуществляться за счёт сэкономленного газа. Это позволит нам снизить уровень импортного газа. Эти операционные затраты будут уменьшаться, за счёт этого будут полностью возвращены средства, - сообщил вице-министр в ходе сессионного заседания.

Туткышбаев отдельно резюмировал, что модернизация системы учета направлена исключительно на сокращение операционных издержек и оптимизацию внутреннего потребления, поэтому финансовой нагрузки на кошельки потребителей не будет.