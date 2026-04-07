Предпринимателя оштрафовали.

В декабре 2025 года приказом министра торговли и интеграции Казахстана перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширили с 19 до 31 позиции.

В обновлённый список вошли яблоки, твёрдые и полутвёрдые сыры жирностью 40–50%, чёрный чай без добавок (кроме пакетированного), сметана (за исключением безлактозной), а также ряд других продуктов.

Расширили и овощную категорию. Помимо картофеля, лука, капусты и моркови в перечень теперь включены помидоры (кроме сортов "черри" и "виноградные") и огурцы (за исключением корнишонов), сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

При этом жители Уральска продолжают жаловаться на высокие цены на огурцы и помидоры, несмотря на наличие в продаже как импортной продукции, так и овощей местных тепличных хозяйств.

По закону торговая надбавка на СЗПТ не должна превышать 15% от отпускной или закупочной цены. Однако, как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, это требование соблюдают не все предприниматели.

- В марте в Уральске выявили поставщика, который реализовывал огурцы с наценкой от 117,3% до 236,9%, а помидоры - с наценкой 66,6%. Это является нарушением статьи 9 закона "О регулировании торговой деятельности". В отношении предпринимателя возбудили административное дело и назначили штраф, - отметили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что при выявлении завышенных цен на социально значимые продукты жители могут обратиться через платформу eOinish или лично по адресу: улица Сарайшык, 44/2, 3 этаж. К обращению рекомендуется приложить фото товара с ценником, снимок магазина и, при наличии, чек.