Центр по борьбе с дезинформацией при СЦК выступил с официальным предупреждением из-за новой волны манипуляций в социальных сетях. В интернете массово распространяют слухи о том, что банки якобы перестали выдавать кредиты некоторым категориям населения. На деле это - информационный вброс, цель которого - посеять панику и навязать казахстанцам сомнительные платные услуги.

Реальные правила игры

Механика выдачи займов в стране не менялась: банки по-прежнему принимают решения на основе личной платежеспособности клиента. Регулятор подчеркивает, что все требования к заемщикам остаются прозрачными и строго регламентированными.

- По информации Национального Банка Республики Казахстан, в настоящее время действуют установленные нормативы, включая коэффициент долговой нагрузки (КДН) с предельным значением 0,5 (Постановление Правления от 25 августа 2025 года № 52). Показатель коэффициента долга к доходу (КДД) находится на стадии анализа и не имеет утвержденного значения, - говорится в сообщении.

Ловушка для доверчивых

Тревожные публикации в соцсетях создают иллюзию дефицита и срочности. Это идеальная почва для "черных брокеров" и посредников, которые обещают за деньги "помочь" в получении кредита в обход несуществующих запретов. На самом деле мошенники просто используют информационный шум, чтобы выманить у людей персональные данные.

Любые изменения в банковской сфере вводятся поэтапно и всегда сопровождаются государственными разъяснениями. Анонимные рассылки, написанные в ультимативном тоне - верный признак попытки манипуляции.

Цифровая гигиена

Специалисты напоминают, что безопасность финансов начинается с проверки фактов. Нагнетание страха в комментариях помогает мошенникам находить потенциальных жертв среди тех, кто поддался ажиотажу.