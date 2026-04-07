По данным управления земельных отношений, каждый житель области имеет право на бесплатный земельный участок от государства.
На какую площадь можно рассчитывать
Размер участка зависит от его назначения:
для ведения личного подсобного хозяйства (включая приусадебный и полевой наделы) в сельской местности - 0,25 гектара на неорошаемых и 0,15 гектара на орошаемых землях,
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - 0,10 гектара (10 соток),
для садоводства и дачного строительства - 0,12 гектара.
Как получить участок под дачу или сад?
В отличие от участков под ИЖС, здесь нет очереди. Вам нужно самостоятельно найти свободный участок и подать на него заявку. На портале eGov.kz или в отделениях ЦОН ("Правительство для граждан").
Для этого понадобится:
Заявление (подписывается через ЭЦП).
Схема (план) участка, который вы присмотрели.
Где искать землю:
Участки выделяются из земель сельских населенных пунктов или госзапаса. Чтобы узнать о наличии свободных мест, нужно обращаться напрямую в местные акиматы.
Важные нюансы:
Землю нужно использовать строго по назначению. Если вы взяли участок под сад, там нужно выращивать растения, а не просто оставить его зарастать бурьяном. До 31 декабря 2026 года в Казахстане действует мораторий на передачу сельхозземель в частную собственность.
По всем специфическим вопросам (например, находится ли участок в зоне подтопления) лучше консультироваться в местном отделе земельных отношений.
