Редакция продолжает серию материалов о том, как получить земельные участки для ИЖС, ЛПХ и садоводства.

По данным управления земельных отношений, каждый житель области имеет право на бесплатный земельный участок от государства.

На какую площадь можно рассчитывать

Размер участка зависит от его назначения:

для ведения личного подсобного хозяйства (включая приусадебный и полевой наделы) в сельской местности - 0,25 гектара на неорошаемых и 0,15 гектара на орошаемых землях,

для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - 0,10 гектара (10 соток),

для садоводства и дачного строительства - 0,12 гектара.

Как получить участок под дачу или сад?

В отличие от участков под ИЖС, здесь нет очереди. Вам нужно самостоятельно найти свободный участок и подать на него заявку. На портале eGov.kz или в отделениях ЦОН ("Правительство для граждан").

Для этого понадобится:

Заявление (подписывается через ЭЦП).

Схема (план) участка, который вы присмотрели.

Где искать землю:

Участки выделяются из земель сельских населенных пунктов или госзапаса. Чтобы узнать о наличии свободных мест, нужно обращаться напрямую в местные акиматы.

Важные нюансы:

Землю нужно использовать строго по назначению. Если вы взяли участок под сад, там нужно выращивать растения, а не просто оставить его зарастать бурьяном. До 31 декабря 2026 года в Казахстане действует мораторий на передачу сельхозземель в частную собственность.

По всем специфическим вопросам (например, находится ли участок в зоне подтопления) лучше консультироваться в местном отделе земельных отношений.

