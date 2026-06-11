В областном центре в программу вошли восемь школ - №3, 6, 7, 13, 22, 23, 32 и 35.

В начале года в ЗКО заявили о масштабной программе ремонта школ. В 2026 году обновить планируют 33 учебных заведения, на эти цели выделено 16,3 миллиарда тенге. Тогда сообщалось, что основные работы начнутся после завершения учебного процесса - в конце мая или начале июня.

Позже в управлении образования уточнили: подрядчиков ещё определяют через конкурсные процедуры, а сами ремонты стартуют в июне и должны завершиться до начала нового учебного года.

Однако сейчас уже середина июня, а в школах Уральска активных ремонтных работ пока не наблюдается. В городском отделе образования сообщили, что ремонтные работы пока не начались и уточнять сроки начала не стали.

Жители задаются вопросом: успеют ли подрядчики выполнить весь объём работ за оставшиеся два с половиной месяца.

Напомним, в областном центре в программу вошли восемь школ - №3, 6, 7, 13, 22, 23, 32 и 35.

Между тем до начала нового учебного года осталось менее трёх месяцев. Если работы начнутся только во второй половине июня или в июле, подрядчикам предстоит выполнить значительный объём ремонта в сжатые сроки.