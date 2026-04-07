По данным аналитиков Data Hub, в 2025 году средняя зарплата в сфере образования достигла 322,7 тысяч тенге. Хотя номинально она выросла на 6,8%, из-за инфляции покупательная способность учителей фактически снизилась на 4,1%. Этот спад продолжается с 2023 года и сейчас идёт быстрее, чем в остальной экономике. Для сравнения: в среднем по всем отраслям зарплаты упали лишь на 1,4%.

Нынешнее снижение идёт на смену периоду бурного роста 2019–2021 годов, когда доходы учителей ежегодно прибавляли по 18%. Сегодня в образовании занято 1,1 миллиона человек - это самая массовая сфера в стране, где большую часть работников составляют женщины.

Труднее всего ситуация складывается в школах и колледжах, где реальные доходы сократились сразу на 6,1%. Окончательные итоги года подведут летом, но эксперты не ожидают серьезных изменений в цифрах.



