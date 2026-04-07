Мужчина с ножом устроил переполох на рынке "Байтерек" в Уральске.

В Уральске рассмотрели дело мужчины, который в неадекватном состоянии напугал продавцов и посетителей рынка "Байтерек".

Инцидент произошёл 19 марта около полудня. По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина находился под действием наркотиков, был вооружён колюще-режущими предметами, угрожал продавцу ножом и совершил кражу. Его поведение создало реальную угрозу для окружающих.

Очевидцы и сотрудники рынка не растерялись. До приезда полиции они смогли обезвредить и связать нарушителя.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения после употребления психостимуляторов.

В суде он заявил, что наркотик якобы оказался в его организме случайно. По его словам, накануне друзья подмешали ему мефедрон в чай "ради шутки". При этом он подтвердил, что состоит на наркологическом учёте и ранее уже привлекался к уголовной ответственности по различным статьям.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.

Постановление пока не вступило в законную силу.