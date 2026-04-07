На видео полицейское начальство отчитывает подчиненных на матах.

В социальных сетях распространяется видео, на кадрах которого полицейское начальство отчитывает подчиненных матом, а также используют рукоприкладство. Всё происходит в служебном помещении, где двух сотрудников СОБР (специальный отряд быстрого реагирования) оскорбляют площадной бранью, а одного и вовсе бьют по лицу рукой и каким-то предметом. При этом один из присутствующих заботливо придерживает рукоять входной двери, чтоб ненароком никто не зашел и не помешал экзекуции.

В прилагаемом к видеоролику заявлении на имя министра внутренних дел упоминаются главные "действующие лица": это командир СОБР департамента полиции Атырауской области Еркебулан Сапанов, а также командиры рот Ерик Карабаев и Нурбахыт Басаров, сообщает "Ак жайык".

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области инцидент подтвердили.

-Факт нарушения служебной дисциплины со стороны сотрудника СОБР подтвержден. Сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в связи с некорректными действиями руководства подразделения начата служебная проверка. По ее результатам будет дана принципиальная оценка, - пояснили в ведомстве.

Напомним, это не первый скандал в местном СОБРе. Два года назад его сотрудники анонимно пожаловались на систематические поборы со стороны начальства и несправедливость в целом. По результатам проведенной тогда служебной проверки объявили, что указанные в анонимке доводы не подтвердились, а что до поборов, то это был сбор средств для оказания материальной помощи.