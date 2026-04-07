Главная транспортная прокуратура сообщила о реализации комплекса мер, направленных на пресечение незаконного оборота холодного оружия. В ходе проверок выяснилось, что запрещённые предметы, включая кастеты, зачастую приобретались гражданами через интернет-площадки.

Совместно с Комитетом информации было установлено, что один из крупнейших маркетплейсов размещал на своих страницах рекламу холодного оружия. За это нарушение торговая площадка была привлечена к административной ответственности по статье 455 КоАП РК. В надзорном органе подчеркнули, что для интернет-ресурсов за подобные действия предусмотрены не только штрафы, но и блокировка запрещённого контента.

Для профилактики правонарушений в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Казахстана размещены информационные баннеры об уголовной ответственности. Также в пунктах пропуска установлены специальные ящики для добровольной сдачи запрещённых предметов.

