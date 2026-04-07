Именно из этих заведений чаще всего поступают сообщения о правонарушениях.

В прошлом году жители области совершили более 63 тысяч административных правонарушений в сфере общественного порядка. Об этом сообщил руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев на отчетной встрече с населением.

Чаще всего людей ловили за мусор и хулиганство: почти 3,7 тысячи человек загрязняли общественные места, ещё 778 - устроили мелкие дебоши.

По словам Оразалиева, самой большой проблемой является алкоголь. За год полиция задержала 8 767 человек за распитие спиртного в общественных местах. По данным правоохранителей, на ситуацию влияет доступность алкоголя - его свободно продают в магазинах и развлекательных заведениях практически круглосуточно.

Особое внимание уделили ночной жизни. От жителей поступило 1 359 жалоб на кафе, бары и клубы. По этим обращениям составили своеобразный "рейтинг безопасности". В список самых проблемных попали:

ночной клуб The Bar - 99 вызовов

кафе Али - 49

бар Central karaoke - 31

ночной клуб Эльдивино - 31

ночной клуб Monreal - 28

ночной клуб Чечел Паб - 23

ночной клуб Лас Вегас - 22

кафе Алгабас - 28

В выходные дни возле таких заведений до самого закрытия дежурят мобильные группы. Кроме того, власти получили 18 предложений ограничить режим работы 14 заведений.

Не обошлось и без нарушений в продаже алкоголя. Выявили 190 предпринимателей, которые торговали спиртным незаконно. Четверых из них лишили лицензий через суд, ещё 159 - временно приостановили работу.

Тем временем в области становится больше "трезвых" сёл - их уже 25. Работа в этом направлении продолжается.

Также за год:

183 человека направили на принудительное лечение от алкоголизма

почти 10 тысяч доставили в центры временной адаптации

на улицах изъяли более 1,5 тысячи единиц холодного оружия (ножи, кастеты и другие опасные предметы)

Ситуация остаётся напряжённой, и основная причина, как отмечает главный полицейский региона, - всё тот же алкоголь.