Раньше не было общего регламента, теперь же установлены строгие требования к укрытиям.

С 1 января в Казахстане начал действовать новый стандарт. Как превращать подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные помещения в надежные укрытия на случай ЧС рассказали в министерстве торговли и интеграции РК.

Документ разработал "КазСтандарт" по заказу МЧС. Главная цель - создать единые правила безопасности и устранить пробелы в старых нормах.

Что изменилось?

Раньше не было общего регламента, теперь же установлены строгие требования к:

Конструкции и планировке: помещения должны быть прочными и пригодными для нахождения людей.

Жизнеобеспечению: в укрытиях обязательны вентиляция, свет, вода, связь и нормальные санитарные условия.

Техническому состоянию: перед использованием здания будут проверять на прочность несущих стен и исправность систем.

Укреплению: если подвал недостаточно надежен, стандарт прописывает, как именно его нужно переоборудовать или усилить.

Особенности новых правил

При разработке стандарта учли современные угрозы и специфику региона:

Учет рисков: приняты во внимание климат Казахстана, а также сейсмическая активность (опасность землетрясений).

Защита от БПЛА: добавлены алгоритмы защиты от беспилотников.

Доступность: предусмотрено внедрение систем автоматического открытия дверей в укрытия для всех граждан.

Проект прошел масштабное согласование с МЧС, минобороны, минэнерго, учёными из Национального ядерного центра и экспертами НПП "Атамекен". Все замечания профессионалов были учтены. Теперь в стране есть понятный алгоритм, который поможет быстро и эффективно использовать подземные пространства для защиты жизни людей при природных, техногенных или военных угрозах.

