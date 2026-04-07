С 1 января в Казахстане начал действовать новый стандарт. Как превращать подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные помещения в надежные укрытия на случай ЧС рассказали в министерстве торговли и интеграции РК.
Документ разработал "КазСтандарт" по заказу МЧС. Главная цель - создать единые правила безопасности и устранить пробелы в старых нормах.
Что изменилось?
Раньше не было общего регламента, теперь же установлены строгие требования к:
Конструкции и планировке: помещения должны быть прочными и пригодными для нахождения людей.
Жизнеобеспечению: в укрытиях обязательны вентиляция, свет, вода, связь и нормальные санитарные условия.
Техническому состоянию: перед использованием здания будут проверять на прочность несущих стен и исправность систем.
Укреплению: если подвал недостаточно надежен, стандарт прописывает, как именно его нужно переоборудовать или усилить.
Особенности новых правил
При разработке стандарта учли современные угрозы и специфику региона:
Учет рисков: приняты во внимание климат Казахстана, а также сейсмическая активность (опасность землетрясений).
Защита от БПЛА: добавлены алгоритмы защиты от беспилотников.
Доступность: предусмотрено внедрение систем автоматического открытия дверей в укрытия для всех граждан.
Проект прошел масштабное согласование с МЧС, минобороны, минэнерго, учёными из Национального ядерного центра и экспертами НПП "Атамекен". Все замечания профессионалов были учтены. Теперь в стране есть понятный алгоритм, который поможет быстро и эффективно использовать подземные пространства для защиты жизни людей при природных, техногенных или военных угрозах.
