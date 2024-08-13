В феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. В самой России войну называют – специальной военной операцией. И если поначалу военные действия происходили только на территории Украины, то в последнее время все чаще мы слышим о беспилотниках, которые упали на тот или иной объект в регионах России.

Так, согласно данным российских СМИ, 26 мая беспилотник атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области. Якобы украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе. Напомним, что между Орском и границей Казахстана всего 15 километров. В конце июля похожая ситуация произошла в Саратовской области в городе Энгельс, это на минуточку в 400 километрах от Уральска. Тогда губернатор Саратовской области сообщил, что дрон ликвидировали, пострадавших и разрушений при падении обломков не было. А в начале года жителей села Жаксыбай Жанибекского района разволновало видео, на котором самолет похожий на истребитель пролетел над головой сельчанина. Позже в министерстве обороны РК сообщили, что это было воздушное судно государственного летно-испытательного центра министерства обороны Российской Федерации, но какое именно судно в минобороны не уточнили. Но сказали, что на видео попали фрагменты проверки судна в полете.

Жителей ЗКО это не может не волновать – мы граничим с пятью областями РФ, и страх падения беспилотников не безосновательный.

- Ни в открытых источниках, ни на сайте МЧС не нашел информацию о бомбоубежищах. Не думаю, что у нас их нет, вон в центре города много торчащих из под земли воздухоотводов, например, перед зданием за "Каздрамой", а как туда попасть - непонятно. С нынешними реалиями, считаю, что население должно знать куда бежать в случае чего, - говорит житель Уральска.

Стоп кадр с видео, которое напугало жителей села Жаксыбай. На фото воздушное судно РФ, которое проверяют в полете. Видео в редакцию прислал житель села.

Почему адреса укрытий держат в секрете?

На фото вход в подземное укрытие. Фотография с сайта stavtoru

Между тем, в социальных сетях активно обсуждают тему войны, и главным вопросом становятся укрытия, которые в простонародье называют бомбоубежищами. При этом сотрудники департамента ЧС по ЗКО утверждают, что такого места у нас нет, а защитные сооружения гражданской обороны делятся на: убежище, противорадиационное и простейшие укрытие. На данный момент все они существуют на территории нашей области. Вот только их количество, состояние готовности и адреса держат в строжайшем секрете.

На фото заброшенное алматинское убежище. Его фото сделали в 2020 году корреспонденты Tengtinews.

По данным ДЧС ЗКО, защитные сооружения предназначены для обеспечения безопасности пациентов, которых нельзя транспортировать, а также медицинского и обслуживающего персонала в медицинских учреждениях и работников наиболее загруженной смены предприятий, относящихся к категориям по гражданской обороне. По этой причине информация о местоположении укрытий не раскрывается простым гражданам. Глава МЧС РК также отказался назвать расположение и количество убежищ. Так, на брифинге в СЦК журналист Кursiv.media. спросили тогда еще главу МЧС Сырыма Шарипханова о месторасположении и количестве бомбоубежищ в Казахстане и где прятаться горожанам.

— Защитные сооружения или бомбоубежища, как их называли во время Второй мировой войны, предназначены для укрытия в них наибольшей работающей смены. Остальное население должно эвакуироваться в безопасную зону. Находиться по местам жительства или укрываться в простейших закрытых сооружениях — в подвалах, метро и других заглубленных сооружениях. Количество защитных сооружений не подлежит разглашению, — заявил глава МЧС.

Сырым Шарипханов добавил, что сейчас отрабатывается вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Есть научный проект, согласно которому разрабатывают возможность укрытия личного состава, населения в контейнерных защитных сооружениях. Прототип такого защитного сооружения уже готов. Он находится на территории Астаны в одной из пожарных частей. Министр пообещал, что будет продвигать проект контейнерных защитных сооружений в ближайшем будущем.

В качестве наглядного примера в департаменте по ЧС ЗКО показали макет сооружения, который по их словам является прототипом. Фото автора.





На фото макет укрытия гражданской обороны. В ДЧС уверяют, что он схож с реальным.

Подвал, подземный паркинг или эвакуация, куда бежать в случаи опасности?

В наше время подземные паркинги есть в любом торговом центре и выглядят они примерно одинаково. Фото с сайта rosdorznakservis.ru

В ведомстве сообщили, что в регионе имеются несколько способов защиты населения: первое - в простейших укрытиях и второе - проведение эвакуационных мероприятий в безопасную зону. Ведь с марта 2024 года реальные укрытия имеют пометку «Для служебного пользования».

— В случаи опасности, людей будут эвакуировать в безопасное место. Для информирования населения предусмотрено задействование всех имеющихся средств, включая телерадиовещание, мобильное приложение «Дармен», социальные сети, СМС оповещение. Сигнал «Внимание всем!» будет передаваться посредством запуска сирен. Информацию о местонахождении пунктов сбора и маршрутов к ним можно посмотреть в приложении 2ГИС. Даже если вы находитесь вне дома и прозвучала сирена, у вас будет время доехать до родных и вместе эвакуироваться. В рамках алгоритмов взаимодействия между государственными органами предусмотрены меры для реагирования на все чрезвычайные ситуации и нештатные случаи. Готовность к действиям регулярно проверяется уполномоченными органами, а также проводятся постоянные учения, — рассказали в департаменте ЧС по ЗКО.

Подземные пешеходы также относятся к простейшим укрытиям. В Уральске таких насчитывается около четырех. Фото с сайта www.m24.ru

В департаменте уточнили, что для тех, кто остался в зоне риска во время научных работ, была разработана модель фильтровентиляционной установки, предназначенная для защиты от сильнодействующих токсичных веществ. Также созданы системы жизнеобеспечения, которые позволяют персоналу находиться внутри защитного сооружения в течение минимум двух суток. К слову, объекты гражданской обороны находятся при частных организациях и финансируются за их счёт.

Подвалы в многоквартирных домах не всегда могут служить надежным укрытием, все зависит от даты постройки дома. Фото с сайта tlt.ru

Новые объекты в Уральске построены без бомбоубежищ

Общенациональная социал-демократическая партия Западно-Казахстанской области в 2022 году активизировала свою деятельность по выяснению состояния укрытий в регионе. Опубликованная на официальном сайте партии статья указывает на то, что запросы в территориальный департамент по ЧС не увенчались успехом: ответственные лица не предоставили необходимую информацию, мотивируя это государственной тайной. Однако партии все же удалось получить часть запрашиваемых сведений.

К 25-летию независимости Казахстана в Уральске ввели в эксплуатацию многопрофильную больницу. Выяснилось, что новый объект, на который было затрачено 8,3 миллиарда тенге, был построен с нарушениями. Так, в ноябре 2020 года больницу оштрафовали на 1 миллион тенге из-за отсутствия бомбоубежища.

— Все органы подписали акт о приемке объекта. В том числе и ДЧС. Бомбоубежище необходимо в случае ядерного удара. За короткий срок его не построишь, — отметил директор городской многопрофильной больницы Уральска Арман Мурзахметов.

В филиале партии подчеркнули, что наличие бомбоубежищ не предусмотрено ни в областной детской больнице, ни в модульном инфекционном стационаре.

60% укрытий Казахстана находятся в частных руках

Фото с сайта krym.aif.ru. Скорее всего табличек с указателями возле укрытий нет, так как вся информация о них засекречена.

На сайте филиала партии ОСДП также сообщается, что в Казахстане насчитывается 4586 подконтрольных объектов, которые обязаны выполнять мероприятия гражданской обороны. Около 60% из этих подконтрольных объектов находится в частной собственности, а оставшиеся 40% — в основном структурные подразделения акиматов, которые курируют вопросы гражданской защиты. А ещё, полковник МЧС РК Бауржан Сыздыков на запрос партии ответил, что «Если на этих предприятиях нет наибольшей работающей смены, и если у них не числятся нетранспортабельные больные, зачем им защитные сооружения? Мы живем в эпоху рыночной экономики. Это опять будет кабала, нагрузка на бизнес. Это будет неправильно. Поэтому в числе 4586 подконтрольных объектов не все обязаны иметь защитные сооружения», — ответил полковник МЧС РК.

Система государственного контроля этих объектов ввели лишь с 2007 года. Более 4,5 тысячи объектов чиновники ежегодно проверяют около 900 на соблюдение требований по их содержанию. В 2020 году было 134 проверки. По итогам контроля вручили 123 предписания о необходимости устранения нарушений. В 2021 году из 276 проверенных объектов, 206 выписали предписания. В 2022 году было 282 проверки, выписано — 167 предписаний. Как сообщили в партии, на содержание этих защитных сооружений по всему Казахстану местные исполнительные органы ежегодно тратят около 150 миллионов тенге.

Мобильное убежище в мирное время – склад на колесах

На фото пример убежища контейнерного типа. Фото с сайта ria.ru

Атыраускую область посчитали самым важным регионом с точки зрения развития производственного комплекса, поэтому в эксплуатацию вели сразу три новых защитных сооружения стоимостью около пяти миллиардов тенге. Об этом сообщается на сайте филиала партии ОСДП. Учёные разработали мобильные защитные сооружения контейнерного типа, которые точно так же, как и традиционные, будут защищать от всех поражающих факторов современных средств поражения.

В мирное время эти объекты будут использоваться как склады, или как блок-посты, которые были так востребованы при пандемии COVID-19. А в летнее время года они могут служить в качестве мобильных постов на объектах-акваториях для обеспечения безопасности населения на воде. МЧС планирует затем сдавать эти мобильные защитные сооружения в аренду частникам, которые относятся к числу вышеперечисленных 4586 подконтрольных объектов и обязаны выполнять мероприятия гражданской обороны.

— Это еще один плюс для объектов экономики. Например, сегодня какой-то завод, который относится к категории по гражданской обороне, построит защитное сооружение под землей, а через год переориентирует свое производство на другие виды продукции. Если после этих изменений у него наибольшей работающей смены больше не будет, то на военное время он перестает работать. Но зато он деньги вбухал, как говорится, закопал под землю. А теперь, если мы утвердим этот проект, он сможет мобильное защитное сооружение просто брать в аренду. Это ему выгодно. А при желании он и купить его сможет. Мы подходим к выполнению мероприятий гражданской обороны дифференцировано, — подытожил Бауржан Сыздыков.

Памятка действий при воздушной тревоге

Информация в памятке собрана из брошюр МСЧ РФ и ГС по ЧС Украины.