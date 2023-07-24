— Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — написал он в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотниками по двум нежилым зданиям. Это произошло около четырёх часов утра (семь часов по времени Астаны) 24 июля.По данным из социальных сетей, обломки дрона нашли возле здания №17 по Комсомольскому проспекту. Известный журналист Христо Грозев в своёмнаписал, что адрес расположен «прямо напротив центрального офиса кибервойск главного разведуправления, где среди прочих подразделений находится FancyBear (хакерская группа — прим. автора). ВРоссии заявили, что «пресекли попытку осуществить террористическую атаку по объектам». Тем временем со стороны России продолжается атака на украинскую Одессу. В ночь на 23 июля ракеты частично разрушили крупнейший православный храм города, повредили Дом учёных и ещё ряд зданий исторического центра. Один человек погиб, 19 ранены. Четверо пострадавших — дети. В ночь на 24 июля удрал нанесли по Дунайским портам, один человек пострадал.