Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотниками по двум нежилым зданиям. Это произошло около четырёх часов утра (семь часов по времени Астаны) 24 июля.
— Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — написал он в Telegram.
По данным из социальных сетей, обломки дрона нашли возле здания №17 по Комсомольскому проспекту. Известный журналист Христо Грозев в своём
написал, что адрес расположен «прямо напротив центрального офиса кибервойск главного разведуправления, где среди прочих подразделений находится FancyBear (хакерская группа — прим. автора). В
Пост ВКонтакте
России заявили, что «пресекли попытку осуществить террористическую атаку по объектам». Тем временем со стороны России продолжается атака на украинскую Одессу. В ночь на 23 июля ракеты частично разрушили крупнейший православный храм города, повредили Дом учёных и ещё ряд зданий исторического центра. Один человек погиб, 19 ранены. Четверо пострадавших — дети. В ночь на 24 июля удрал нанесли по Дунайским портам, один человек пострадал.