Сегодня, 15 марта, в Казахстане проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Голосование началось в 7:00 и продлится до 20:00. Текст проекта Основного закона страны был опубликован в СМИ 12 февраля.

В голосовании могут принять участие более 12 миллионов граждан страны.

Кто может голосовать

Участие в референдуме могут принять граждане Казахстана старше 18 лет, имеющие право голоса. Проголосовать также могут граждане, которым 15 марта исполняется 18 лет.

Если избиратель по какой-либо причине не оказался в списке, участковая комиссия может принять решение о его включении.

Сколько участков работает

По всей стране открыто 10 413 избирательных участков, из них 9779 — по месту регистрации граждан и 634 — во временных пунктах.

В Западно-Казахстанской области к референдуму подготовили 503 комиссии. В их числе 1 областная территориальная, 12 районных, 1 городская и 489 участковых комиссий.

Всего в работе комиссий задействованы 3215 человек.

В самом Уральске открыто 136 участковых комиссий, при этом восемь участков появились дополнительно. Новые участки открыли в посёлках Зачаганск, Деркул, микрорайоне Жулдыз, а также в селе Подстепное Теректинского района и Достыкском сельском округе Байтерекского района.

Сколько избирателей в регионе

По данным областной комиссии, право участвовать в референдуме имеют более 446 тысяч жителей Западно-Казахстанской области, из них 237 532 человека проживают в Уральске.

Сейчас члены участковых комиссий разносят жителям индивидуальные приглашения с QR-кодами, чтобы напомнить о дате и месте голосования.

Как узнать свой участок

Узнать адрес избирательного участка можно через портал eGov, Telegram-боты или call-центры акиматов.

Также круглосуточно работает единый контакт-центр 109.

Как проходит голосование

Для голосования необходимо прийти на избирательный участок с удостоверением личности.

Избиратель получает бюллетень и проходит в кабинку для тайного голосования. В бюллетене содержится один вопрос:

«Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Предлагаются два варианта ответа:

«Да, принимаю»

«Нет, не принимаю»

Выбранный вариант необходимо отметить в специальном поле и опустить бюллетень в урну.

Важные правила

Голосование является тайным, поэтому никто не имеет права требовать показать заполненный бюллетень.

Также в день референдума запрещена любая агитация, включая демонстрацию заполненного бюллетеня другим людям.

Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться помощью другого гражданина, уведомив об этом участковую комиссию. При этом помощником не может быть член комиссии или наблюдатель.

Когда можно проголосовать дома

Казахстанцы могут проголосовать на дому, если они больны, ухаживают за больным членом семьи или проживают в труднодоступных районах.

Для этого необходимо подать письменное заявление в участковую комиссию до 12:00 сегодняшнего дня. После этого члены комиссии организуют голосование по месту проживания.

Участки делают доступными для всех

В день референдума особое внимание уделяют доступности голосования для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

На каждом участке размещён текст проекта новой Конституции, а также его аудиоверсия на казахском и русском языках.

Кроме того, сохраняется традиция поощрения некоторых участников голосования. Внимание уделят первым избирателям, впервые голосующим гражданам и пожилым людям.

Как голосуют за границей

Граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на участках при дипломатических представительствах страны. Адреса избирательных участков можно найти на сайте Министерства иностранных дел.

Всего в 64 странах открыто 82 избирательных участка. Для участия необходимо иметь действующий паспорт гражданина Казахстана.

Почему важен референдум

Референдум является одним из механизмов прямого волеизъявления граждан. Его результаты определят дальнейшее развитие страны, а участие в голосовании является правом каждого гражданина Казахстана.