Как сообщили в МЧС Казахстана, подземные толчки были зафиксированы 4 июня предварительно в 21:22 в городе Алматы, передает Мой Город со ссылкой на Kazinform.

Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК в настоящее время обрабатывает данные об эпицентре, уточняется магнитуда и интенсивность землетрясения.

В соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия были оповещены соответствующие государственные органы.

Эпицентр землетрясения находился в 316 километрах северо-восточнее Алматы, на территории Казахстана. Координаты эпицентра — 44.547° северной широты и 80.405° восточной долготы. Глубина залегания составила 30 километров.

Максимальная расчетная интенсивность зафиксирована в городе Жаркент Панфиловского района области Жетысу — 4 балла.

В ряде населённых пунктов области Жетысу и Алматинской области — Сарканде, Жансугурове, Текели и Чундже — подземные толчки ощущались силой около 3 баллов.

В Алматы расчетная интенсивность составила 2 балла. Также землетрясение ощущалось в Талдыкоргане, Конаеве, Талгаре, Есике, Ушарале, Уштобе, Сарыозеке, Кегене, Нарынколе, Урджаре и других населённых пунктах региона.

В ДЧС Алматы напомнили о базовых правилах поведения при землетрясении.

Спасатели рекомендуют:

— сохранять спокойствие;

— не пользоваться лифтами и лестницами во время толчков;

— отойти от мебели, окон и осветительных приборов;

— укрыться в безопасном месте;

— при нахождении на верхних этажах занять место в углу у капитальных несущих стен.

Покидать здания в многоэтажных домах рекомендуется только после прекращения толчков. Также необходимо отключить воду, газ и электричество, взять заранее подготовленный «тревожный чемоданчик» и держаться подальше от линий электропередачи, зданий и деревьев.

Кроме того, в ДЧС призывают быть готовыми к возможным повторным толчкам и при необходимости оказать помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.