Как сообщили в МЧС Казахстана, подземные толчки были зафиксированы 4 июня предварительно в 21:22 в городе Алматы, передает Мой Город со ссылкой на Kazinform.
Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК в настоящее время обрабатывает данные об эпицентре, уточняется магнитуда и интенсивность землетрясения.
В соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия были оповещены соответствующие государственные органы.
Эпицентр землетрясения находился в 316 километрах северо-восточнее Алматы, на территории Казахстана. Координаты эпицентра — 44.547° северной широты и 80.405° восточной долготы. Глубина залегания составила 30 километров.
Максимальная расчетная интенсивность зафиксирована в городе Жаркент Панфиловского района области Жетысу — 4 балла.
В ряде населённых пунктов области Жетысу и Алматинской области — Сарканде, Жансугурове, Текели и Чундже — подземные толчки ощущались силой около 3 баллов.
В Алматы расчетная интенсивность составила 2 балла. Также землетрясение ощущалось в Талдыкоргане, Конаеве, Талгаре, Есике, Ушарале, Уштобе, Сарыозеке, Кегене, Нарынколе, Урджаре и других населённых пунктах региона.
В ДЧС Алматы напомнили о базовых правилах поведения при землетрясении.
Спасатели рекомендуют:
— сохранять спокойствие;
— не пользоваться лифтами и лестницами во время толчков;
— отойти от мебели, окон и осветительных приборов;
— укрыться в безопасном месте;
— при нахождении на верхних этажах занять место в углу у капитальных несущих стен.
Покидать здания в многоэтажных домах рекомендуется только после прекращения толчков. Также необходимо отключить воду, газ и электричество, взять заранее подготовленный «тревожный чемоданчик» и держаться подальше от линий электропередачи, зданий и деревьев.
Кроме того, в ДЧС призывают быть готовыми к возможным повторным толчкам и при необходимости оказать помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.