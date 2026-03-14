Мужчину, известного в социальных сетях как «хакер из Атырау», задержали в Турции. Он получил широкую известность после того, как заявил о собственном «расследовании» исчезновения семьи из четырёх человек в Атырауской области.

Как сообщили в прокуратуре региона, операция по задержанию была проведена сотрудниками Интерпола в городе Самсун.

— Подозреваемый был объявлен в международный розыск. В феврале он был задержан в городе Самсун (Турция). В настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Казахстан направлено ходатайство для подготовки запроса о выдаче (экстрадиции) подозреваемого, — рассказали в ведомстве.

Мужчина стал известен в соцсетях после резонансной истории с исчезновением семьи из четырёх человек. Тогда в интернете появилось видео, где он называл себя «хакером из Атырау» и утверждал, что якобы самостоятельно занимается расследованием произошедшего.

В своих публикациях он демонстрировал предполагаемые геолокации, телефонные соединения и другие данные, которые, по его словам, могли быть связаны с исчезновением людей.

В департаменте полиции региона ранее сообщали, что мужчина проходит подозреваемым по нескольким эпизодам мошенничества. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК.

Напомним, 6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. В начале марта его вместе с супругой Акбаян доставили в Алматы. Тогда мужчина признался в убийстве детей и сообщил следствию, что закопал их тела во дворе дома в микрорайоне Геолог, где ранее проживал.