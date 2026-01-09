Султана Сарсемалиева объявили в розыск 8 января.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 29-летний житель села Махамбетского района подозревается в убийстве супругов. Также проверяют, не причастны ли к преступлению другие люди. По данным портала Генеральной прокуратуры, Султана Сарсемалиева объявили в розыск 8 января.

Тем временем в соцсетях появился «хакер», который утверждает, что знает, где находится подозреваемый. По его словам, он может находиться на острове Бали. Отметим, что подозреваемый является зятем погибшей семьи.

Напомним, семья из села Жангельдин — 66-летний Максот Мукангалиев, его супруга Насип Утешкалиева, а также их взрослые дети Мирагуль и Наурыз — перестали выходить на связь ещё в ноябре 2025 года. Родственники и соседи сообщили, что сначала пропал сын Наурыз, заявив, что направляется на работу, а затем вся семья уехала, сказав, что едет «к врачу», не уточнив ни место, ни маршрут. Связь с членами семьи была потеряна, а официальное заявление в полицию поступило 25 декабря 2025 года.

Поиски шли по всей стране. 6 января полиция нашла тела пенсионеров. После этого начали уголовное дело. В соцсетях писали, что тела нашли под полом сарая на территории дома, но правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют. Полицейские просят не доверять непроверенной информации.