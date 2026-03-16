В Уральске проходит международная благотворительная акция: детям с врожденными патологиями лица бесплатно проводят операции. В город приехала команда специалистов проекта Operation Smile Russia.

В Областной многопрофильной детской больнице Уральска проходит медицинская акция в рамках международного благотворительного проекта Operation Smile Russia. Мероприятие организовано при поддержке управления здравоохранения Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

15 марта состоялся консультативный день. Более 30 детей из региона прошли обследование у специалистов. Почти половине из них рекомендовано хирургическое лечение.

Осмотр проводила команда врачей разных направлений: челюстно-лицевые хирурги, детский логопед, хирург, психолог, ортодонт и другие специалисты. Родители получили консультации и рекомендации по дальнейшему лечению. Такой комплексный подход помогает максимально эффективно лечить врожденные патологии челюстно-лицевой области.

Хирургические операции для отобранных пациентов запланированы на 16 марта. Кроме того, для врачей Западно-Казахстанской области пройдет мастер-класс с участием международных специалистов.

Проект Operation Smile был основан в 1982 году американским пластическим хирургом Уильямом Маги и его супругой Кэтлин Маги. Сегодня организация работает во многих странах мира и бесплатно помогает детям с расщелиной губы и нёба.

По данным врачей, подобные патологии встречаются примерно у одного ребёнка из 750–800 новорождённых. Своевременная операция помогает ребёнку нормально питаться, развивать речь и адаптироваться в обществе.

Медики отмечают, что участие в подобных проектах позволяет местным специалистам обмениваться опытом с международными коллегами и повышать профессиональную квалификацию.