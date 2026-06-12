В акимате города объяснили, почему больше не занимаются постановкой на учет и распределением квадратных метров.

В последнее время жители Уральска завалили городскую администрацию вопросами о том, как встать в очередь на жилье, продвинуться в ней или принять участие в госпрограммах. В связи с этим пресс-служба акимата Уральска выступила с официальным разъяснением.

Как выяснилось, чиновники больше не распределяют квартиры. Ещё в мае прошлого года вступили в силу изменения в Закон РК "О жилищных отношениях". Согласно нововведениям, функции по постановке на учет, снятию с него и предоставлению жилья нуждающимся гражданам официально передали АО "Отбасы банк".

Теперь именно "Отбасы банк" в круглогодичном режиме занимается:

Ведением и актуализацией списков очередников;

Сопровождением и продвижением очереди;

Реализацией всех мер государственной поддержки в жилищной сфере.

Поэтому по всем вопросам - будь то проверка своего номера в списке, подача документов или участие в жилищных программах - уральцам необходимо обращаться напрямую в филиалы "Отбасы банка" либо пользоваться их официальными онлайн-ресурсами.

В самом акимате Уральска добавили, что за ними остаются только вопросы развития жилищного строительства и подведения инженерно-коммунальной инфраструктуры.