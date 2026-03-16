И в каком городе больше людей с именем Сайлау.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане есть один человек с именем Конституция. Также по одному человеку носят имена Атазаң (Конституция) и Заң (Закон). Имя Дауыс, которое переводится как «голос», носят два человека.

Самыми распространёнными оказались имена, связанные с выборами. Имя Сайлау (Выборы) носят 2003 человека, и почти половине из них больше 50 лет. Больше всего людей с этим именем живёт в городе Астана — 166 человек.

Женское имя Сайлаугүл носят 24 человека, а имя Сайлаубек — 1197 человек.