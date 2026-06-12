За два года коллектив не первый раз завоевывает высокие награды.

Танцевальная группа "Жарқынай" из небольшого посёлка Покатиловка Теректинского района всего за два года смогла добиться впечатляющих успехов.

Коллектив был создан в 2024 году. В нём занимаются дети от 5 до 9 лет. Несмотря на юный возраст участников, коллектив уже уверенно выступает на крупных сценах Казахстана.

Как рассказала руководитель ансамбля Елизавета Сералиева, первый выезд на конкурс состоялся в мае 2024 года в Актобе. Тогда юные танцоры сразу завоевали первое место. В июне 2025 года коллектив принял участие в конкурсе в Астане, где получил Гран-при и первое место.

Недавно танцоры побывал в Туркестане. На масштабном международном конкурсе танцоры показали высокий уровень мастерства и вернулись домой с двумя Гран-при.

Поздравляем танцевальную группу "Жарқынай" с заслуженной победой. Желаем дальнейших творческих успехов, новых достижений и громких побед.