В ЗКО более 81% участников референдума поддержали новую Конституцию

В Центральной комиссии референдума представили предварительные результаты голосования по принятию новой Конституции Казахстана.

Согласно опубликованным данным, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек.

В голосовании приняли участие 9 127 192 гражданина, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

По предварительным итогам, за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15% от числа участников голосования.

В Западно-Казахстанской области в голосовании приняли участие 307 456 человек. За положительное решение вопроса проголосовали 250 311 человек, что составляет 81,41% от числа участников голосования.

Республиканский референдум по принятию новой Конституции Казахстана состоялся 15 марта. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в голосовании была зафиксирована рекордно высокая явка.

Глава государства также сообщил, что 15 марта в Казахстане будет ежегодно отмечаться как День Конституции.