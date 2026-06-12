В полицию обратились уже более 70 человек, которые остались и без денег, и без долгожданного отпуска.

В Актобе разгорается крупный туристический скандал. Местные полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора одного из туристических агентств.

По версии следствия, 37-летний руководитель компании развернул бурную деятельность: активно принимал от клиентов деньги, обещая организовать незабываемые туры и продать выгодные путевки. Однако, как только наличные оказывались в кармане директора, обязательства испарялись. В итоге люди остались у разбитого корыта - без оплаченного отдыха и без своих сбережений.

Масштабы аферы впечатляют. На сегодняшний день заявления в полицию написали уже более 70 потерпевших. Общий материальный урон на данный момент превышает 32 миллиона тенге. В ДП региона подчеркнули, что эта цифра не окончательная - следователи уверены, что обманутых туристов может быть гораздо больше.

Сейчас полицейские проводят комплекс следственных мероприятий и устанавливают точное количество пострадавших.

Управление полиции города Актобе обращается ко всем гражданам, кто также доверил свои деньги этому турагентству и остался ни с чем. Вас просят незамедлительно обратиться в отдел полиции №1 по адресу: г. Актобе, 11-й микрорайон, 51 "А" или сообщить информацию в ближайший отдел полиции по месту жительства.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам быть бдительнее при покупке туров: проверять репутацию агентства, изучать документы, требовать лицензию, читать договор и требовать чеки.