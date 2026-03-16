В Атырауской области стартовало строительство нового современного стадиона, рассчитанного на 12 тысяч зрителей. Проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры региона и поддержку массового спорта, сообщает пресс-служба акимата области.

Будущий спортивный объект разместится в микрорайоне Атырау-2 на территории площадью около 10 гектаров. Проект уже прошёл государственную экспертизу. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: выравнивается участок и задействована строительная техника.

Отмечается, что строительство стадиона реализуется по поручению президента, которое было дано во время рабочей поездки главы государства в регион.

По словам заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Дархана Тилепбергена, новый стадион будет соответствовать категории UEFA IV, что позволит проводить на нём международные соревнования.

– Центральным элементом комплекса станет футбольное поле размером 105×68 метров, соответствующее международным стандартам. Высота навеса трибун в самой высокой точке составит 28 метров. Кроме того, на стадионе предусмотрены места для представителей средств массовой информации международного уровня, а также 200 мест для маломобильных граждан. Под трибунами будут функциональные зоны для спортсменов и посетителей, в том числе залы для бокса, борьбы, йоги, велоспорта, тенниса и других видов спорта. Конструкция стадиона позволит проводить не только футбольные матчи, но и соревнования по регби и американскому футболу, – сообщил Дархан Тилепберген.

Срок реализации проекта составляет 18 месяцев. Завершить строительство стадиона планируется к концу 2027 года.