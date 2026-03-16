Купить квартиру в строящемся доме всегда заманчиво: это новый объект, и цены почти всегда ниже, чем на готовое жильё. Но есть большой риск — если дом не достроят, можно потерять и деньги, и жильё, сообщает krisha.kz.

Чтобы защитить дольщиков, государство усилило контроль: появились онлайн-сервисы, безналичные расчёты и ужесточены требования к застройщикам. Разбираемся, как безопасно купить квартиру у застройщика в 2026 году.

1. Покупайте только по договору долевого участия (ДДУ)

Это главное правило.

Договор долевого участия (ДДУ) — единственная форма договора, которая гарантирует права дольщика.

Любые альтернативы — предварительный договор, инвестиционный, договор бронирования и т. д. — являются незаконными.

Если застройщик предлагает не ДДУ, а другой документ, это сигнал, что проект может быть рискованным.

2. Узнайте, по какой схеме строят дом

По закону, у застройщика есть три легальных механизма привлечения денег дольщиков:

Гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК). Участие банка второго уровня. Разрешение акимата.

Если застройщик не использует ни один из этих механизмов — это незаконное привлечение ваших денег.

ДДУ подтверждает, что у застройщика есть все разрешительные документы на строительство.

3. Проверяйте ЖК на жилищном портале (https://homeportal.kz)

Жилищный портал — главный инструмент, чтобы понять законность строительства и статус застройщика.

На портале можно посмотреть:

есть ли разрешение на привлечение денег дольщиков/гарантия КЖК/участие банка;

адрес и расположение ЖК, его параметры;

данные застройщика, уполномоченной компании, авторского надзора, инжиниринговой компании;

планируемый срок завершения строительства;

количество квартир, доступных для покупки, вид отделки и т. д.

4. Проверяйте застройщика

Даже с документами важно знать, с кем вы имеете дело. Проверьте:

опыт строительства — сколько домов уже построено и сдано;

история задержек — срывы сроков говорят о рисках;

судебные дела — наличие споров с дольщиками тревожный сигнал;

История компании — частая смена юрлиц может скрывать финансовые проблемы.

5. Платите только безналично через банк

С января 2026 года заработала система контроля безналичных расчётов в долевом строительстве.

Схема простая:

подписываете с застройщиком ДДУ;

договор регистрируется в системе Казреестра;

переводите деньги через банк;

банк проверяет, что платёж связан с зарегистрированным договором;

информация о платеже фиксируется в системе.

Так ваши деньги идут только на строительство этого ЖК, а не на другие проекты. К системе уже подключены десять банков, а первые безналичные платежи прошли проверку через Казреестр.

Чек-лист перед покупкой

Проверьте, есть ли у застройщика разрешение/гарантия.

Убедитесь, что оформляется именно ДДУ.

Смотрите информацию о ЖК на жилищном портале.

Изучите опыт и репутацию застройщика.

Платите только через банк безналом — и никакой налички.

Не покупайте на эмоциях, в погоне за низкими ценами или под впечатлением красивых рендеров или акций. Покупка в строящемся ЖК — это ещё не готовый объект, а обещание.

Чем тщательнее вы проверите застройщика и ЖК, тем спокойнее будете ждать ключи.

Главные изменения в долевом строительстве в 2025-2026 годах

Для сделок с первичкой оставили только договоры долевого участия. Ужесточена реклама строящихся ЖК. Застройщик может рекламировать только те объекты, где есть или гарантия КЖК, или разрешение акимата, или в проекте участвует банк второго уровня. Покупать жильё в строящемся доме можно только по безналичному расчёту. Оплата наличными на первичном рынке запрещена. Введены новые штрафы для застройщиков: