Купить квартиру в строящемся доме всегда заманчиво: это новый объект, и цены почти всегда ниже, чем на готовое жильё. Но есть большой риск — если дом не достроят, можно потерять и деньги, и жильё, сообщает krisha.kz.
Чтобы защитить дольщиков, государство усилило контроль: появились онлайн-сервисы, безналичные расчёты и ужесточены требования к застройщикам. Разбираемся, как безопасно купить квартиру у застройщика в 2026 году.
1. Покупайте только по договору долевого участия (ДДУ)
Это главное правило.
Договор долевого участия (ДДУ) — единственная форма договора, которая гарантирует права дольщика.
Любые альтернативы — предварительный договор, инвестиционный, договор бронирования и т. д. — являются незаконными.
Если застройщик предлагает не ДДУ, а другой документ, это сигнал, что проект может быть рискованным.
2. Узнайте, по какой схеме строят дом
По закону, у застройщика есть три легальных механизма привлечения денег дольщиков:
Гарантия Казахстанской жилищной компании (КЖК).
Участие банка второго уровня.
Разрешение акимата.
Если застройщик не использует ни один из этих механизмов — это незаконное привлечение ваших денег.
ДДУ подтверждает, что у застройщика есть все разрешительные документы на строительство.
3. Проверяйте ЖК на жилищном портале (https://homeportal.kz)
Жилищный портал — главный инструмент, чтобы понять законность строительства и статус застройщика.
На портале можно посмотреть:
есть ли разрешение на привлечение денег дольщиков/гарантия КЖК/участие банка;
адрес и расположение ЖК, его параметры;
данные застройщика, уполномоченной компании, авторского надзора, инжиниринговой компании;
планируемый срок завершения строительства;
количество квартир, доступных для покупки, вид отделки и т. д.
4. Проверяйте застройщика
Даже с документами важно знать, с кем вы имеете дело. Проверьте:
опыт строительства — сколько домов уже построено и сдано;
история задержек — срывы сроков говорят о рисках;
судебные дела — наличие споров с дольщиками тревожный сигнал;
История компании — частая смена юрлиц может скрывать финансовые проблемы.
5. Платите только безналично через банк
С января 2026 года заработала система контроля безналичных расчётов в долевом строительстве.
Схема простая:
подписываете с застройщиком ДДУ;
договор регистрируется в системе Казреестра;
переводите деньги через банк;
банк проверяет, что платёж связан с зарегистрированным договором;
информация о платеже фиксируется в системе.
Так ваши деньги идут только на строительство этого ЖК, а не на другие проекты. К системе уже подключены десять банков, а первые безналичные платежи прошли проверку через Казреестр.
Чек-лист перед покупкой
Проверьте, есть ли у застройщика разрешение/гарантия.
Убедитесь, что оформляется именно ДДУ.
Смотрите информацию о ЖК на жилищном портале.
Изучите опыт и репутацию застройщика.
Платите только через банк безналом — и никакой налички.
Не покупайте на эмоциях, в погоне за низкими ценами или под впечатлением красивых рендеров или акций. Покупка в строящемся ЖК — это ещё не готовый объект, а обещание.
Чем тщательнее вы проверите застройщика и ЖК, тем спокойнее будете ждать ключи.
Главные изменения в долевом строительстве в 2025-2026 годах
Для сделок с первичкой оставили только договоры долевого участия.
Ужесточена реклама строящихся ЖК. Застройщик может рекламировать только те объекты, где есть или гарантия КЖК, или разрешение акимата, или в проекте участвует банк второго уровня.
Покупать жильё в строящемся доме можно только по безналичному расчёту. Оплата наличными на первичном рынке запрещена.
Введены новые штрафы для застройщиков:
за привлечение денег дольщиков без разрешения/гарантии — от 750 до 2000 МРП;
за рекламу ЖК без разрешения/гарантии — от 200 до 1000 МРП.