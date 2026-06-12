В то время как уровень безработицы среди мужчин в Мангистау составляет всего 2%, среди женщин этот показатель достиг 8,4%. Разбираемся в причинах дефицита вакансий в одном из экономически значимых регионов Казахстана.

По итогам первого квартала 2026 года уровень безработицы в Казахстане зафиксирован на отметке 4,5%. Однако ситуация на рынке труда остаётся неоднородной в зависимости от регионов. Согласно данным аналитического портала EnergyProm, наиболее заметный дисбаланс наблюдается в Мангистауской области, где количество официально зарегистрированных безработных достигло 20 тысяч человек.

Главной особенностью Мангистауской области остаётся существенный разрыв в занятости между мужчинами и женщинами. Если уровень мужской безработицы в регионе составляет всего 2%, то среди женщин этот показатель достигает 8,4%. Это самый высокий уровень женской незанятости в республике.

Статистика показывает, что около половины неработающих женщин региона заняты ведением домашнего хозяйства или не трудоустроены из-за семейных обстоятельств. При этом остальные соискательницы указывают на прямые трудности с поиском свободных мест, возникшие после сокращения штатов или ликвидации предприятий.

Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют ограниченное количество предложений от работодателей и слабую диверсификацию местной экономики. На крупнейших рекрутинговых платформах Enbek и HeadHunter на долю Мангистауской области приходится чуть более 1% от всех актуальных вакансий по стране. За последний год число предложений в Актау сократилось почти на 11%.

Нефтегазовый сектор, составляющий основу экономики региона, на данный момент предлагает минимальное количество свободных мест - в открытом доступе находится всего около двух десятков вакансий. Относительно активный набор сотрудников идёт в сферах образования и медицины, однако эти направления не могут полностью покрыть существующий спрос на рабочие места среди местного населения.