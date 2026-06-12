Мужчина унес из служебного кабинета четверть миллиона тенге, но забыл про камеры видеонаблюдения.

В Уральске сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную в одной из местных организаций. Добычей злоумышленника стали 250 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел в ночное время. Неизвестный проник в служебный кабинет компании и вскрыл находящийся там сейф.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 41-летний сотрудник охраны этого же объекта. По предварительной версии следствия, мужчина не стал взламывать сейф силой, а просто подобрал к нему нужный ключ.

План "идеального преступления" провалился из-за невнимательности: момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Именно записи с камер помогли полицейским оперативно установить личность налетчика и задержать его по горячим следам. Часть похищенных денег оперативникам уже удалось изъять.

По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иные подробности дела, а также название организации в полиции не разглашают.