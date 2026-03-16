В одной семье родились трое мальчиков, в другой — трое девочек.

В Атырауском областном перинатальном центре родились две тройни, сообщили в региональной службе коммуникаций. Эта радостная новость стала особым событием для коллектива роддома и близких молодых мам. Одна из них — мать тройни Гульшат Аханова.

Гульшат Аханова, жительница села Акжар, относящегося к городу Атырау, ранее воспитывала в семье трёх дочерей. С рождением тройни девочек в их доме теперь будут расти шесть дочерей. Малышек планируют назвать Нуриля, Сабира и Хадия.

Ещё одна тройня появилась в семье Айданы Ергалиевой. У неё родились три мальчика.