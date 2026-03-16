Проверки охватили весь процесс строительства дорожных объектов.

В Казахстане провели комплексный внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства автомобильных дорог за 2025 год. О результатах сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы.

Проверки охватили весь процесс строительства дорожных объектов. В частности, в регионах страны выявлено завышение сметной стоимости проектов на сумму около 11 млрд тенге.

Кроме того, специалисты обнаружили 362 неактуальные проектно-сметные документации, на разработку которых было нерационально потрачено 23 млрд тенге. Ещё 324 объекта общей стоимостью 27 млрд тенге не прошли обязательную государственную экспертизу.

Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге, — сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы.

Отмечается, что по итогам анализа специалисты подготовили более 80 рекомендаций, направленных на устранение системных проблем в планировании, строительстве и техническом контроле дорожных объектов.

Что изменится в дорожной сфере

В рамках реализации этих рекомендаций были внесены изменения в Закон «О противодействии коррупции». Теперь специалисты, осуществляющие технический и авторский надзор при строительстве дорог, приравниваются к лицам, выполняющим государственные функции.

Также введён прямой запрет на ввод автомобильных дорог в эксплуатацию, если не устранены замечания Национального центра качества дорожных активов.

Кроме того, в отрасли внедрена единая информационная база дорожно-строительных материалов, которая обеспечивает открытый доступ к данным — от характеристик конкретных карьеров до результатов лабораторных испытаний.

Данная платформа обеспечивает централизованный сбор информации и исключает риски фальсификации сведений о качестве продукции наряду с лоббированием интересов производителей, — добавили в агентстве.

По информации ведомства, принятые меры должны обеспечить прозрачное освоение более 360 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на развитие дорожной инфраструктуры в 2026 году.