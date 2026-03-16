В Жамбылской области начальник караула погиб от случайного выстрела.
Как сообщает hronika.kz, трагедия произошла 15 марта на технической территории воинской части 21742 в Жамбылской области. По предварительной информации, на третьем посту караула гражданский служащий — стрелок ведомственной охраны — случайно выстрелил из карабина. Пуля попала в начальника караула.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в военный госпиталь в посёлке Гвардейский. Однако несмотря на усилия медиков, в 20:18 была констатирована его смерть.
Отмечается, что оба участника инцидента являлись гражданскими вольнонаёмными сотрудниками ведомственной охраны (ВОХР) Министерства обороны, а не военнослужащими.
– По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего установят по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий, – сообщили в военно-следственном департаменте МВД.