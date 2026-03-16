Мужчина скончался в больнице.

В Жамбылской области начальник караула погиб от случайного выстрела.

Как сообщает hronika.kz, трагедия произошла 15 марта на технической территории воинской части 21742 в Жамбылской области. По предварительной информации, на третьем посту караула гражданский служащий — стрелок ведомственной охраны — случайно выстрелил из карабина. Пуля попала в начальника караула.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в военный госпиталь в посёлке Гвардейский. Однако несмотря на усилия медиков, в 20:18 была констатирована его смерть.

Отмечается, что оба участника инцидента являлись гражданскими вольнонаёмными сотрудниками ведомственной охраны (ВОХР) Министерства обороны, а не военнослужащими.