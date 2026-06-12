Где завтра пройдут сильные грозы с градом, а в каких районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", 13 июня в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, которые днём перерастут в град и шквал при порывах ветра до 15-20 м/с. При этом в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске синоптики также прогнозируют грозу, шквал и град. Температура ночью +15...+17 °C, днём +25...+27 °C.

В Атырауской области гроза местами начнётся ещё ночью, а днём охватит почти весь регион. При этом порывы ветра будут доходить до 15-18 м/с. Также сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днём прогнозируют грозовой дождь. Температура ночью +20...+22 °C, днём +31...+33 °C.

В Мангистауской области также пройдут локальные дожди и грозы, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 15-18 м/с. Несмотря на осадки, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау в течение дня временами ожидается гроза. Температура ночью +21...+23 °C, днём +26...+28 °C.

В Актюбинской области ночью и утром ожидается туман, а днём пройдут грозовые дожди с градом. Чрезвычайная пожарная опасность при этом сохраняется. В Актобе ночью и утром также возможен туман, а днём - гроза. Температура ночью +13...+15 °C, днём +24...+26 °C.