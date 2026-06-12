В Уральске прошел масштабный ночной рейд по подросткам.

Ночной рейд возглавил председатель комиссии по делам несовершеннолетних, замакима Уральска Арсен Зиннатулы. Вместе с ним на улицы города вышли прокуроры, инспекторы ювенальной полиции, педагоги и общественники.

Участники рейда проверили излюбленные места сбора молодёжи: городской парк культуры и отдыха, площадь Первого Президента, территорию возле ТРЦ City Center, а также прошлись по компьютерным клубам, кинотеатрам и кафе.

Результаты ночной прогулки оказались неутешительными. Чиновники застали троих детей из одной семьи в возрасте 5, 7 и 9 лет, которые глубокой ночью находились на улице без родителей. Кроме того, несовершеннолетние девочки, приехавшие из Атырау, также гуляли по ночному городу без законных представителей. Ещё несколько подростков работали в ночную смену в увеселительных заведениях. При этом у них не было трудовых договоров, что прямо нарушает законодательство.

По итогам рейда полицейские составили 11 административных протоколов в отношении родителей, чьи дети нарушили комендантский час. С мамами и папами провели жёсткую профилактическую беседу.

В отношении бизнесмена, который нанял несовершеннолетних для работы в ночное время, сейчас собирают материалы для привлечения к ответственности.

- Безопасность детей - это прежде всего ответственность семьи. Дети, оставшиеся ночью без присмотра, могут стать жертвами преступлений, попасть в ДТП или под влияние дурной компании. Родители обязаны контролировать, где и с кем их ребенок проводит свободное время, - обратились к уральцам в городской комиссии по делам несовершеннолетних.

В акимате Уральска подчеркнули, что подобные ночные рейды в областном центре теперь будут проходить на регулярной основе.