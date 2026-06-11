Глава государства подписал законы, меняющие структуру высшего представительного органа Казахстана. Документы также кардинально расширяют полномочия Генпрокуратуры в защите бизнеса и возврате активов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил два крупных законодательных акта, которые приводят ключевые институты государственной власти в соответствие с новой Конституцией. Поправки кардинально меняют как принципы работы избирательной системы, так и полномочия надзорного органа, сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны изменения в профильные конституционные законы, касающиеся выборов и прокуратуры, а также сопутствующий пакет поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и КоАП.

Как пояснил спикер Сената Маулен Ашимбаев, данные реформы необходимы для качественной настройки всей государственной машины.

- Вносимые изменения связаны с формированием новых институтов государственной власти и уточнением процедур избирательного процесса. Кроме того, отрегулирована деятельность прокуратуры в сфере защиты прав инвесторов: на генерального прокурора будут возложены полномочия инвестиционного омбудсмена. Сопутствующие поправки также актуализируют нормы уголовного и административного права. Ожидается, что этот комплекс мер обеспечит эффективную и качественную реализацию конституционных норм, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Одним из ключевых нововведений законов стал юридический переход к однопалатной системе высшего представительного органа.

Параллельно реформа затронула и местную власть. Теперь маслихаты получили четкий регламент по избранию членов территориальных, окружных и участковых избиркомов - голосование может проходить как в открытом, так и в тайном формате. Кроме того, закон теперь детально прописывает процедуру, по которой депутата маслихата, избранного по одномандатному округу, можно досрочно лишить мандата в случае его отзыва избирателями.

Вторая важнейшая часть подписанного пакета - усиление экономического блока прокуратуры. Помимо того, что Генеральный прокурор официально наделяется статусом инвестиционного омбудсмена, на региональном уровне защитой бизнеса теперь займутся инвестиционные прокуроры. Эти роли делегируют прокурорам областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, законодательно закреплен статус Генеральной прокуратуры как главного уполномоченного органа страны по возврату незаконно выведенных активов.