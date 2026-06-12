Теперь после даже небольшого дождя улицу затапливает, а дорожная насыпь проседает.

В редакцию "МГ" обратился житель села Махамбет района Байтерек Махамбет Коняев. Он пожаловался на состояние дороги по улице Садовой, где проживает сам.

По словам сельчанина, он за собственные средства уложил дорожное покрытие протяженностью около 700 метров, потратив на это 3,5 миллиона тенге. Позже на улице начали проводить водопроводные работы, в результате которых покрытие было повреждено. Теперь, как утверждает мужчина, после даже небольшого дождя улицу затапливает, а дорожная насыпь проседает.

В акимате района сообщили, что жалобы на состояние этой улицы действительно поступали. В связи с этим в 2025 году на улице Садовой был проведен текущий ремонт дороги. По информации чиновников, на всем протяжении улицы (а это 400 метров) уложили щебеночно-гравийную смесь. До ремонта дорога была грунтовой.

Также в акимате отметили, что асфальтирование улицы Садовой в ближайшее время не планируется. Всего в селе Махамбет насчитывается 26 улиц. На сегодняшний день асфальтированы 10 из них, еще на трех улицах имеется щебеночно-гравийное покрытие. На четырех улицах обустроены тротуары из брусчатки. В 2026–2027 годах власти планируют построить тротуар по улице Бауыржана Момышулы протяженностью 150 метров.