Гендерный разрыв на рынке труда: почему женщинам в Казахстане сложнее найти работу

По итогам второго квартала текущего года уровень безработицы среди женщин составил 5,1%, в то время как среди мужчин показатель остановился на отметке 4%.

Женская безработица в Казахстане продолжает превышать мужскую, а в отдельных регионах разрыв между показателями достигает нескольких раз, сообщает Finprom.kz.

По итогам второго квартала текущего года уровень безработицы среди женщин составил 5,1%, в то время как среди мужчин показатель остановился на отметке 4%. Аналогичная тенденция наблюдалась и по итогам 2025 года - 5% против 4,2%. При этом в некоторых районах диспропорция выражена особенно остро. Например, в Мунайлинском районе Мангистауской области женская безработица достигала 11,7% при мужской всего в 0,6%.

- Наиболее тревожным выглядит уровень безработицы среди женщин предпенсионного возраста 55-64 лет (8,6%), среднего возраста 45-54 лет (4,9%) и экономически активного возраста 35-44 лет (5,8%). Такая динамика отражает системные барьеры на рынке труда: от стереотипов работодателей до сложностей с переподготовкой и адаптацией к новым требованиям профессий, - отмечают аналитики.

Серьезным фактором остается уровень образования: среди женщин с высшим и послевузовским дипломом безработица составляет 3,5%, тогда как среди обладательниц только школьного образования показатель подскочил до 11,4%, а со средним общим - до 11,9%. Всего за апрель-июнь в стране насчитывалось 242,7 тыс. безработных женщин. Главной причиной потери работы треть респонденток (32,7%) назвали увольнение с предыдущего места, еще десятки тысяч женщин указали на семейные обстоятельства или ведение домашнего хозяйства.

Интересно, что традиционные методы поиска работы через государственные органы занятости теряют популярность - число обращений туда за год сократилось почти на 28%. Сегодня казахстанки предпочитают искать работу через личные связи (более 100 тыс. человек) или самостоятельно размещать резюме на онлайн-платформах и в соцсетях.