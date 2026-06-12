В Атырау продолжается громкий судебный процесс по резонансному делу.

В Атырау на судебном процессе по делу Султана Сарсемалиева были зачитаны и продемонстрированы его подробные показания о двойном убийстве родителей супруги - Насип и Максота.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в начале ноября 2025 года в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области. Подсудимый рассказал, что долгое время конфликтовал с родственниками жены из-за детей и семейных разногласий.

В своих показаниях Сарсемалиев сообщил, что в ночь на 2 ноября вместе с супругой и детьми приехал в Жангельдин. Утром 3 ноября, около 7:00, когда родители жены вышли заниматься хозяйством, он также проснулся пораньше. Между ними вновь произошёл конфликт.

По словам подсудимого, тёща Насип потребовала оставить детей у них и заявила, что в этот раз Акбаян не вернётся с ним в город. Затем к разговору присоединился тесть Максот. Сарсемалиев рассказал, что после этого у него возникли три варианта: совершить самоубийство, оставить детей и уйти либо убить родителей супруги. Во время дачи показаний он расплакался и заявил, что его мать не переживёт его смерти, а детей всё равно заберут родственники жены. Поэтому он решился на убийство. По его словам, если он окажется в тюрьме, дети останутся с его матерью.

Далее подсудимый сообщил, что взял кухонный нож и направился в сарай, куда вошла Насип. Там он напал на женщину и нанёс ей несколько ударов ножом в шею и грудь. От полученных ранений она упала на землю.

После этого, по версии обвиняемого, к сараю подошёл Максот. Сарсемалиев дождался, когда тот войдёт внутрь, и также напал на него с ножом, нанеся множественные удары в область груди и шеи. По его словам, после нападения он даже не посмотрел на потерпевших и покинул сарай.

После убийства он вернулся домой, где продолжал находиться вместе с семьёй, делая вид, что ничего не произошло. Позже он дождался ночи, чтобы скрыть следы преступления.

По его словам, около полуночи он снова пришёл на место преступления и начал искать место для захоронения тел. Сначала мужчина планировал вывезти тела в степь, однако отказался от этой идеи, опасаясь света фар и соседей. Тогда он решил закопать погибших прямо внутри сарая.

Сарсемалиев рассказал, что взял лопату и начал копать пол. Он выбрал участок, где бетон оказался мягче. Работы продолжались всю ночь.

По материалам дела, яму он копал примерно с полуночи до шести утра - около шести часов. Сначала в выкопанную яму он поместил тело Максота, затем сверху уложил тело Насип.

На следующий день, 4 ноября, он вновь вернулся, чтобы окончательно скрыть следы преступления. По его словам, он несколько раз выносил лишнюю землю мешками, застелил место ковром, линолеумом и чёрной плёнкой, а сверху поставил старый диван, чтобы скрыть место захоронения. Кроме того, он отмыл помещение от крови и убрал сарай.

После этого, как следует из материалов дела, он заказал такси и уехал в город вместе с Акбаян, Мирамгуль и их трёхлетним ребёнком, сообщив им, что родители уже там.

Судебный процесс по делу продолжается.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров