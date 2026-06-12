Автор книги «Димаш Кудайберген и Казахстан: как они изменили мою жизнь» 69-летняя Эстер Ульманн приехала в Актобе и посетила среднюю школу-гимназию № 32 имени М. Курмангалиевой, где учился народный артист Казахстана, передает Мой Город.

"Нашу гимназию специально посетила гостья из Швейцарии —Эстер Ульманн, которая является одной из самых активных поклонниц в Европе Димаша Кудайбергена. В ходе визита гостья ознакомилась с учебным заведением, где Димаш Кудайберген получал образование и воспитание. Она узнала новые сведения об истории гимназии, образовательном процессе и о школьных годах артиста. Во время встречи состоялся разговор о ценностях, сформированных у Димаша, о труде его учителей и о воспитательном значении школы", - сообщили в учебном заведении.