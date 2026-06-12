В Шымкенте в ночь с 10 на 11 июня в микрорайоне Оңтүстік произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в здание магазина и после столкновения загорелся. В результате аварии пострадали два человека, передает Мой Город со ссылкой на Otyrar .

По данным, ДТП произошло примерно в 02:00. Местные жители рассказали, что за рулём находился 21-летний житель района. Вместе с ним в машине была девушка, проживающая неподалёку. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Спасатели, прибывшие на место, оперативно провели необходимые работы, оказали помощь пострадавшим совместно со скорой и ликвидировали возгорание автомобиля.

"Пожар был полностью ликвидирован. В результате ДТП пострадали два человека, которые были переданы специалистам службы экстренной медицинской помощи. Пострадавших непосредственно от пожара не зарегистрировано", - говорится в сообщении ДЧС.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение городской клинической больницы №1. По данным врачей, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Сообщается, что пассажирка автомобиля находилась в состоянии беременности.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, после чего машина врезалась в магазин и загорелась.