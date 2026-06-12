Выход космической компании SpaceX на биржу Nasdaq зафиксировал крупнейшее IPO в истории и поднял личный капитал Илона Маска до беспрецедентной отметки в 1,1 триллиона долларов.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым долларовым триллионером в мире. Это произошло после того, как его аэрокосмическая компания провела крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает Reuters.

SpaceX разместила 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку, заработав на этом 75 миллиардов долларов. В результате с началом торгов на бирже Nasdaq стартовая рыночная стоимость компании составила 1,77 триллиона долларов.

По подсчетам Reuters, доля Маска в SpaceX теперь оценивается в 866 миллиардов долларов. Вместе с акциями Tesla, xAI и соцсети X его совокупный капитал превысил 1,1 триллиона долларов. Ближайший конкурент в списке богатейших людей планеты - соучредитель Alphabet Ларри Пейдж - отстает почти в четыре раза с состоянием около 300 миллиардов.

Аналитики подчеркивают, что статус триллионера Маск получил "на бумаге" на фоне серьезных операционных убытков самой SpaceX. За прошлый год компания потеряла около 4,94 миллиарда долларов, а за первый квартал текущего года - еще 4,28 миллиарда.

Такой финансовый минус связан с огромными инвестициями в проект Starship. Гигантские расходы на разработку многоразовой ракетной системы эксперты считают долгосрочным вложением, которое в итоге и обеспечило SpaceX рекордную оценку на бирже.