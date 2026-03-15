Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме по проекту новой Конституции прокомментировал вопросы о будущих президентских выборах и введении должности вице-президента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На брифинге для журналистов один из представителей СМИ поинтересовался, связана ли конституционная реформа с возможным транзитом власти и подготовкой к следующим президентским выборам, а также для чего вводится должность вице-президента.

Глава государства отметил, что ему известны различные обсуждения вокруг новой должности.

— Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я, как президент, возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией — в 2029 году, — сказал Токаев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по новой Конституции на участке №51, расположенном во Дворце школьников.