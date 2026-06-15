Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со специальным заявлением, в котором дал высокую оценку новым договоренностям между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующую публикацию глава государства разместил в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.
Казахстанский лидер подчеркнул, что в условиях нынешнего глобального кризиса подписание этого документа имеет колоссальное значение. Токаев отдельно отметил дипломатические усилия руководства обеих стран, которые помогли преодолеть кризис недоверия.
- Казахстан приветствует достигнутое соглашение между США и Ираном.
В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения.
Особо отмечаем лидерство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент.
Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран. Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, - говорится в сообщении президента.