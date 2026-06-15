Президент Казахстана подчеркнул стратегическую важность этого шага для глобальной стабильности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со специальным заявлением, в котором дал высокую оценку новым договоренностям между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующую публикацию глава государства разместил в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.

Загрузка твита...

Казахстанский лидер подчеркнул, что в условиях нынешнего глобального кризиса подписание этого документа имеет колоссальное значение. Токаев отдельно отметил дипломатические усилия руководства обеих стран, которые помогли преодолеть кризис недоверия.