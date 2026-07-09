Два года вместо одного: в ДГД по ЗКО объяснили, как изменились налоги на продажу недвижимости

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, затронувшие расчет имущественного дохода. В Департаменте государственных доходов по ЗКО разъяснили, в каких случаях казахстанцам нужно платить налог при продаже недвижимости или авто и как теперь рассчитываются ставки.

В ДГД напомнили: налогом облагается не вся сумма сделки, а исключительно прирост стоимости — разница между ценой покупки и ценой продажи. Пример: если вы купили квартиру за 20 млн тенге, а продали за 25 млн, налог будет исчисляться только с заработанных 5 млн тенге.

Здесь ключевым фактором теперь является срок владения объектом, но с важной оговоркой:

Для имущества, купленного с 1 января 2026 года: чтобы не платить налог, недвижимость должна находиться в вашей собственности не менее 2 лет (ранее этот срок составлял 1 год).

Для имущества, купленного до 2026 года: действует прежняя норма. Если вы владели объектом более 1 года, налог при продаже платить не нужно.

С 2026 года в Казахстане начали действовать дифференцированные ставки налога на прибыль от продажи недвижимости:

10% - базовая ставка;

15% - применяется на сумму превышения, если чистая прибыль со сделки составила более 8 500 МРП (в 2026 году это порядка 36,7 миллиона тенге).

Как это считается?

Повышенная ставка в 15% применяется не ко всей прибыли, а только к сумме, которая превысила порог в 8 500 МРП. Если ваша прибыль меньше этого порога (например, купили за 30 млн, продали за 35 млн — прибыль 5 млн тенге), налог составит стандартные 10% (500 тысяч тенге).

В отношении автотранспорта правила остались прежними:

Налог возникает только в том случае, если вы продали машину, которой владели менее 1 года с момента регистрации.

Ставка составляет 10% от прироста стоимости (разницы между ценой покупки и продажи).

Если автомобиль находился в собственности больше года - сделка налогом не облагается.

В ДГД по ЗКО напомнили, что при получении имущественного дохода граждане обязаны предоставить налоговую отчетность.

Продавцы должны сдать декларацию по форме 270.00 в срок до 15 сентября года, следующего за годом продажи. Таким образом, если вы выгодно продали недвижимость или автомобиль в 2025 году, отчитаться перед налоговыми органами и уплатить налог необходимо до 15 сентября 2026 года.

Для граждан других государств (нерезидентов РК) правила более жесткие. Зарубежные собственники обязаны уплатить налог в размере 15% от прибыли всегда, вне зависимости от того, сколько лет квартира или машина находились в их собственности.