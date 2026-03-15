Жители Атырау, принявшие участие в республиканском референдуме, продолжают праздничный день на концерте, посвящённом Көрісу күні, сообщает пресс-служба акимата региона.

— Праздничный концерт на площади Исатая и Махамбета, где для жителей была организована театрализованная программа «Дәстүр дәнекері - Амал мерекесі». Здесь прозвучали народные песни, были представлены национальные обряды, танцы и творческие выступления артистов, — сообщает Региональная служба коммуникации.

Аким города Шакир Кейкин, принявший участие в торжестве, от имени акима области Серика Шапкенова поздравил жителей с праздником.

— Древняя традиция, сохранившаяся на западе Казахстана, по поручению Главы государства включена в декаду празднования Наурыза и теперь отмечается по всей стране. Испокон веков этот день имеет глубокий духовный смысл. Наши предки радовались тому, что пережили зиму без потерь в семье и хозяйстве, — сказал Шакир Кейкин.

Своим мнением о значении традиции для казахского народа поделились и аксакалы региона.

— Этот праздник символизирует начало нового года и новый этап в жизни. Младшие ходят в гости к старшим, а старшие делятся своим опытом - это наше национальное богатство. В единстве заключена наша сила, и об этом важно помнить всегда, — отметил аксакал Карим Бахриденов.

Праздничное мероприятие продолжилось выступлением группы «Музарт» и местных артистов. Актёры театра представили яркую постановку, посвящённую древней традиции Көрісу. Со сцены прозвучали народные песни в исполнении хора «Әжелер», наполнившие атмосферу праздника теплом и особым колоритом. В ходе представления артисты спустились в зрительный зал и провели традиционный обряд «Шашу». В завершение аксакалы дали бата всем присутствующим.